Homem é esfaqueado na Rodoviária do Plano Piloto

Um homem de 25 anos foi esfaqueado no início da noite desta terça-feira (25) na Rodoviária do Plano Piloto. A vítima foi atingida após discutir com dois homens por conta de um lugar na fila, segundo informações preliminares.



A confusão começou em uma fila de ônibus em frente a pastelaria Viçosa, na plataforma principal da Rodoviária. De acordo com informações de populares, por conta do horário de pico a movimentação no local era intensa e as filas estavam extensas. A vítima teria então se envolvido em uma discussão com outros dois homens por conta de um lugar na fila.



Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou o socorro, a vítima sofreu duas perfurações nas costas. O homem de 25 foi encaminhado em estado grave e inconsciente para o Hospital de Base de Brasília.



A Polícia Militar foi acionada e conduziu os dois suspeitos para a delegacia. De acordo com a PM, os dois seriam pai e filho.