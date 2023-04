PCDF prende seis envolvidos no tráfico de drogas em Sobradinho II

De acordo com a polícia, a droga era entregue aos usuários por uma adolescente e o pagamento era efetuado via Pix

Seis envolvidos no tráfico de drogas foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quarta-feira (19), após informações de que havia um grande movimento de tráfico e usuários na praça da AR 13, em SobradinhoII.

Após investigações a equipe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) identificou os suspeitos pelo tráfico e também os usuários. Um suspeito de 33 anos, foi apontado como autor do tráfico.

De acordo com a polícia, o traficante entregava a droga para uma adolescente de 14 anos para que ela repassasse aos usuários. O pagamento era realizado via pixe os usuários usavam os entorpecentes ainda no local.

A operação policial apreendeu porções de maconha e seis envolvidos no tráfico foram detidos e se encontram à disposição da justiça para responderem por envolvimento com drogas. Dentre eles, o traficante de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores e a adolescente foi apreendida por ato infracional análogo e encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Além do traficante, vários usuários já possuíam passagens na polícia por tráfico, ameaças, roubo, lei Maria da Penha e outros crimes.