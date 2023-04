PCDF identifica homem que matou criança de 6 anos no Itapoã

O crime ocorreu no dia 27/03, em Itapoã, no momento em que a criança brincava em um dos quartos da residência

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encerraram nessa terça-feira (18), a Operação Angelus, a qual teve a finalidade de identificar o suspeito de efetuar disparos de arma de fogo que atingiu e matou uma criança, de 6 anos.



De acordo com as investigações, foram disparados dois tiros, um que atingiu a criança e outro que atingiu uma casa vizinha. O trabalho investigatório e pericial apontou que, o tiro foi efetuado a 1,3 km de distância, entrou na janela do quarto, no momento em que a criança brincava e a atingiu.



O suspeito foi indiciado pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo.