Homem envolvido em boatos de ataque em escola é encontrado com arma teaser

Homem sob suspeita de querer invadir uma escola no Gama é preso um dia depois fazendo ameaças com arma teaser

O Homem foi encontrado com uma arma teaser no Conic, próximo a Estação Rodoviária de Brasília, na manhã desta quarta-feira (19). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) avistou o indivíduo ameaçando pessoas com a arma e logo o abordaram, com ele os policiais encontraram diversos objetos suspeitos, como cartões de crédito, documentos pessoais de terceiros e aparelhos eletrônicos.

O suspeito afirmou ter achado os cartões e documentos, mas alegou que a arma de teaser era de uso próprio. Porém, ele já havia sido abordado na cidade do Gama, um dia antes, sob suspeita de querer invadir uma escola Adventista.