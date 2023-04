PMDF mobiliza operação após caixa suspeita na 702 Norte

Um morador de rua apareceu no local com a caixa fechada com cadeado e ficou tentando abri-la por algum tempo antes de desistir e deixá-la jogada no chão

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após uma caixa suspeita ser encontrada na Quadra 702 Norte, em Brasília. Um morador de rua apareceu no local com uma caixa fechada com cadeado e ficou tentando abri-la por algum tempo antes de desistir e deixá-la jogada no chão.

As equipes do 3º Batalhão de Policia Militar fizeram o cerco até a chegada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que com o aparato policial militar da Operação Petardo, verificou que não havia nada de perigoso dentro da caixa.

Após a verificação do BOPE, a área foi liberada e as equipes policiais se retiraram do local.