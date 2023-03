PCDF prende dupla que furtou torres 5G avaliadas em R$24 mil reais

Os criminosos eram funcionários que prestavam serviço para a empresa de telefonia e se valeram de chaves especiais para ter acesso as torres

Dois homens, de 29 e 35 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na última terça-feira (14), por furtarem duas antenas 5G de uma torre de telefonia no valor estimado de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Segundo as investigações, os criminosos eram funcionários que prestavam serviço para a empresa de telefonia e se valeram de chaves especiais para ter acesso ao local do crime. Na delegacia, os autores do furto confirmaram a participação no crime e contaram que fizeram isso outras vezes e que o intuito era de arrecadarem dinheiro “para o café”.

As antenas furtadas foram encontradas com um homem, de 57 anos, que alegou ter comprado de uma dona de um ferro velho em Santa Maria. Os investigadores da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) localizaram, no ferro velho, outras antenas de um modelo mais antigo, que haviam sido vendidas anteriormente pelos mesmos autores ao estabelecimento.

Imagens mostram o momento em que a dupla furta as antenas avaliadas em R$24 mil da empresa.

Os receptadores, um homem de 57 anos e a dona do ferro velho de 53 anos, também foram presos em flagrante pelo crime de receptação qualificada. A pena para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas é de reclusão de dois a oito anos, e multa. E a pena para receptação qualificada pela venda é de reclusão de três a oito anos, e multa.