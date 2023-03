Homem agride e estupra ex-companheira na frente da filha em Sobradinho

Em posse de uma arma de fogo, e após realizar diversas ameaças, o agressor obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou e prendeu um homem de 29 anos, após ter agredido e abusado sexualmente da ex-companheira em Sobradinho. Segundo a polícia, toda a ação foi cometida na frente da filha, de apenas um ano.

O casal estaria separado desde dezembro do ano passado. E de acordo com as investigações, medidas protetivas de urgência já estavam em vigor para que o ex-companheiro não se aproximasse da mulher. Em posse de uma arma de fogo, ele teria ido à casa de sua ex companheira e após realizar diversas ameaças, teria obrigado a vítima a manter relações sexuais com ele.

Além dos abusos, a vítima teria sofrido agressões físicas, xingamentos e ameaças. Após os crimes, o agressor fugiu do local. De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), o homem já respondeu diversas vezes por violência doméstica de acordo com a Lei Maria da Penha.

O criminoso irá responder pelo estupro contra a ex-companheira, pela agressão física, por injúria, pelo descumprimento de medida protetiva e por manter relações sexuais na presença da própria filha. Se condenado, poderá pegar até 20 anos de prisão.