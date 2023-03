DF terá R$ 67 milhões para investir na construção de calçadas

Com recursos previstos para este ano, obras na SQN 407 e SQS 102 já foram concluídas e entregues à população

A implantação de calçadas no Distrito Federal é uma tarefa fundamental para garantir a segurança e mobilidade nas vias públicas das regiões administrativas. Para este ano, a Novacap estima investir até R$ 67 milhões na construção de cerca de 200 km de calçadas em todo o DF. No Plano Piloto, os pisos da SQN 407 e da SQS 102 já foram entregues à população.

Executados pela Novacap, os serviços de demolição, reconstrução, concretagem e polimento deram vida às novas calçadas nas quadras e agora permitem que a população possa andar com mais segurança, principalmente idosos e pessoas com carrinho de bebê. É o GDF investindo na acessibilidade.

“Essa reforma das calçadas aqui na nossa quadra representa um ganho muito grande para todos nós em termos de qualidade de vida”, avalia André Pulling, morador da 407 Norte. “A partir do momento em que essa reforma foi feita tivemos oportunidade de fazer uma atividade física aqui durante a noite”. Também morador da quadra, o arquiteto Benny Schvarsberg reforça: “Um dos principais indicadores da qualidade de uma cidade ou de um bairro é se ele estimula ou não as pessoas a caminharem, e para isso as calçadas são um ingrediente fundamental”.

Prioridades

O presidente da Novacap, Fernando Leite, lembra que a demanda por reforma de calçadas é uma das prioridades desta gestão. “A Novacap mantém uma estreita relação com as administrações regionais para estar sempre atualizada com relação ao planejamento e urgência de cada região”, afirma. “A equipe está atenta e considerando as especificidades de cada contrato de recuperação”.

Segundo o diretor de Urbanização da Novacap, André Vaz, os atuais contratos de recuperação de calçadas poderão ser renovados por até cinco anos. “Essa característica poderá permitir uma significativa requalificação das calçadas em todo o DF”, ressalta.

Além das novas calçadas no Plano Piloto, outras regiões administrativas também receberam o serviço, como Santa Maria, Octogonal, o Viaduto do Recanto das Emas, Samambaia e Sobradinho II.

Os contratos de recuperação de calçadas podem atender todas as 33 regiões administrativas. A execução dos serviços será determinada segundo as prioridades estabelecidas pelas administrações regionais. Para solicitar serviços, a população pode acionar as administrações por meio da Ouvidoria do GDF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília