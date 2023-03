Aos 55 anos, morre DJ Jamaika, pilar do rap do DF

Jamaika tinha 55 anos e enfrentava uma luta contra um câncer, motivo que o levou a ser internado no Hospital do Paranoá nos últimos dias

Jefferson da Silva Alves, conhecido como DJ Jamaika, morreu nesta quinta-feira (23). A informação foi confirmada por meio de nota oficial postada em seu perfil no Instagram, que afirmou que seu legado musical será eterno.

Nascido em Taguatinga, o DJ foi um pioneiro do rap no Distrito Federal, tendo liderado o grupo Álibi junto com seu irmão, Kabala. Em sua carreira solo, fez sucesso nacionalmente com a música ‘To Só Observando’.

Jamaika tinha 55 anos e enfrentava uma luta contra um câncer, motivo que o levou a ser internado no Hospital do Paranoá nos últimos dias. Ainda não há informações sobre o velório do rapper.