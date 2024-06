PCDF prende padrasto que abusava de enteada há 7 anos

Um homem de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por abusar da enteada por sete anos. O suspeito foi preso no início da tarde desta segunda-feira (17/06), durante a Operação Malus, na região do Paranoá-DF. Ele não teve a identidade revelada em atenção à Lei de Abuso de Autoridade, e para preservar a identidade da vítima.

De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA), o suspeito abusava sexualmente de sua enteada desde 2017, dos 06 aos 13 anos da vítima. Neste período, a genitora da criança trabalhava a noite, como motorista, oportunidade em que o autor se aproveitava para cometer os abusos. A criança contou os abusos para sua mãe apenas no final de abril deste ano.

Se condenado, o autor poderá pegar pena de 12 a 25 anos de prisão pelo estupro de vulnerável. A pena pode ainda ser aumentada em virtude do crime ter sido cometido contra a própria enteada.