Mulher tem 54% do corpo queimado na Asa Norte

Luís Nova

[email protected]

Rechaud de restaurante explode na Asa Norte, 406 Norte, e deixou quatro pessoas feridas no último sábado (15). Uma mulher de 19 anos teve 54% do corpo queimado. O dono do restaurante conseguiu controlar as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo os Bombeiros, as vítimas tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau e foram socorridas e transportadas para o Hospital da Asa Norte (Hran). “Chegando ao local da emergência, as equipes de socorro constataram que se tratava de uma explosão em um fogareiro do tipo réchaud, que usava álcool como combustível, seguido de um princípio de incêndio, que foi debelado pelo proprietário do estabelecimento com uso de extintores”, explica a pasta.

Ainda de acordo com os Bombeiros, uma das vítimas teve uma grande parcela do corpo queimada e foi encontrada caída no chão. ”A jovem, de 19 anos, foi encontrada com 54% de queimaduras na superfície corporal”, pontua.