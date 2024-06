Filho suspeito de matar mãe viva

Luís Nova

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na última sexta (14) o filho da idosa, de 94 anos, que morreu queimada em um apartamento no residencial Monet ,em Águas Claras. A prisão é temporária e tem duração de 30 dias.

A delegacia responsável pela prisão é a 21a Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), entretanto não se manifestará até a conclusão das investigações. “Não haverá atendimento à imprensa, pois as investigações correm em sigilo”, explica, em nota, a assessoria de comunicação da PCDF.

O incêndio aconteceu na manhã de 31 de maio. A idosa estava acamada e morreu carbonizada dentro do quarto. Os bombeiros foram acionados, controlaram as chamas no apartamento, mas a idosa já havia falecido.