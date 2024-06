Foragido por estuprar os três filhos no DF é preso no PR

Um homem de 39 anos, foragido desde 2022, por estuprar os três filhos no Distrito Federal, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, no último sábado (15/06). A prisão ocorreu no âmbito da Operação Monster, e o foragido foi localizado em Araucária-PR.

De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA), o autor abusava sexualmente de seus três filhos, de apenas 3, 5 e 6 anos, à época dos fatos. Além dos abusos, ele obrigava as crianças a assistirem e imitarem filmes pornográficos.

Os abusos foram cometidos por quatro anos, na região do Guará-DF. As investigações se iniciaram após a criança mais velha relatar os crimes para sua mãe que procurou a Delegacia Especializada. Assim que soube da denúncia, o suspeito fugiu e seu paradeiro era desconhecido.

A ação contou com apoio da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A identidade do suspeito não será revelada em atenção à Lei de Abuso de Autoridade, bem como para preservar a identidade das vítimas. Durante as investigações, apurou-se que o foragido estava escondido na região metropolitana de Curitiba, onde foi localizado e preso.

Ele foi recolhido à Cadeia Pública de Araucárias/PR, onde aguarda recambiamento para o DF. Se condenado, o autor poderá pegar pena de 40 a 60 anos de prisão pelos três estupros de vulnerável, maus tratos, além da causa de aumento de pena pelo crime ter sido cometido contra os próprios filhos.