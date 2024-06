Mulher é esfaqueada em frente ao filho

Luís Nova

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu ontem o feminicida foragido em Vicente Pires. Wederson Aparecida Ananias de Moura, de 36 anos, fugiu após esfaquear a companheira dentro de casa na quadra 4, setor Oeste, na Cidade Estrutural. O corpo de Jainia Delfina de Assis, de 42 anos, estava caído no chão em cima de uma poça de sangue e foi encontrado pelo vizinho que chamou a PMDF no último sábado (15).

Todo o crime aconteceu em frente ao filho da vítima, de 4 anos. A criança assustada foi até a rua e pediu ajuda de um vizinho que ao encontrar o corpo comunicou a Polícia Militar.

Fotos: Divulgação/PMDF

O criminoso foragido estava escondido em Vicente Pires e foi identificado por moradores que o agrediram. Após a agressão, a PMDF chegou, prendeu e levou o feminicida para a 8a Delegacia de Polícia, na Estrutural.

No momento da prisão, o criminoso informou a PMDF que passou a noite próximo a um córrego perto da Estrutural e que iria procurar um advogado para se entregar. Ainda segundo a corporação, o criminoso informou que estava em um momento de fúria.

Vídeo: Divulgação/PMDF

Essa não foi a primeira vez que Wederson atacou a companheira. Em 2023, as violências chegaram a um grau tão sério que a vítima procurou ajuda externa, após uma briga em 10 de junho do ano passado. Com essa agressão, foi determinado a medida protetiva que proibia Wenderson de permanecer na casa, entrar em contato com a família e permanecer a pelo menos 300m da companheira. As medidas não tiveram efeito e Jainia foi assassinada no sábado.

Criminoso perigoso

Wenderson possui diversas passagens criminais, tanto dentro como fora da Papuda. O criminoso foi condenado também por estupro e homicídio, após violentar e matar a facadas uma adolecente de 15 anos. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e estava em prisão domiciliar desde 2022.