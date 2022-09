PCDF prende outro suspeito de furtar vinho em restaurante famoso do DF

A PCDF deflagrou a segunda fase da Operação Ouro Vermelho, onde realizou um mandado de busca e apreensão na residência de um dos suspeitos

Na manhã desta segunda-feira, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a segunda fase da Operação Ouro Vermelho, onde cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um dos suspeitos investigados por furtar vinhos e espumantes da rede de restaurantes Bartô.

Os alvos da Operação Ouro Vermelho são ex-funcionários do estabelecimento, que, mediante abuso de confiança, furtaram milhares de garrafas de vinhos e espumantes avaliados em cerca de R$ 2 milhões.

No dia 19 de agosto de 2022, a primeira fase da operação foi realizada. Os investigadores descobriram o envolvimento de um ex-empregado, morador da QNP 17, em Ceilândia, no esquema, que comercializava safras raras por preços muito abaixo do praticado no mercado.

O suspeito teve veículos, celulares, relógios de grife e caixas de vinhos apreendidos, além do bloqueio das contas bancárias.

As apurações tiveram início em julho deste ano, após os sócios da rede registrarem ocorrência a respeito de furtos que estariam ocorrendo nos restaurantes da rede entre março e julho.

Na primeira fase, a PCDF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de outros dois suspeitos investigados, em Ceilândia e na Cidade Ocidental (GO).

Durante a investigação, foi possível constatar que os vinhos de rótulos internacionais eram anunciados para venda nas redes sociais dos investigados por valores abaixo dos praticados pelo mercado.

Os alvos das buscas tiveram seus patrimônios checados e, conforme a PCDF, foi constato que ambos tinham rendimentos superiores a eventuais heranças familiares. Com eles, foram apreendidas centenas de garrafas de vinho finos, alguns avaliados em mais de R$ 100 mil, além do sequestro de veículos e o bloqueio das contas bancárias.