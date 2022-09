Homem é baleado por dívida de R$ 3,00

A vítima foi identificada como Elias, que era proprietário de um churrasquinho e teria cobrado a pequena dívida do autor dos disparos

Na noite de domingo (25), um homem foi baleado em frente à uma distribuidora de bebidas no Jardim Ingá, em Luziânia-GO, por uma dívida de R$ 3,00.

O crime ocorreu por voltadas 23h. Segundo relatos de quem estava no local, um homem que ainda não foi identificado efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que se chamava Elias e era o proprietário de um churrasquinho que fica na Avenida Danton Jobim, próximo ao local do crime.

Elias teria cobrado o homem, que o estava devendo, e ele não gostou. A discussão começou e Elias chegou a dar uma cabeçada nele, como mostrou as imagens de segurança. O homem então deu um passo para trás e sacou a arma, atirando na cabeça do dono do churrasquinho.

O autor dos disparos deixou o local. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.