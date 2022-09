Bombeiros retomam buscas por jovem de 27 anos no Lago Paranoá

Nesta segunda-feira, 26, o CBMDF retomou as buscas por um jovem de 27 anos que desapareceu no Lago Paranoá na tarde desse domingo, 25

Nesta segunda-feira, 26, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) retomou as buscas por um jovem de 27 anos que desapareceu no Lago Paranoá na tarde desse domingo, 25. O caso é tratado como possível afogamento.

Segundo relato de testemunhas, o rapaz pescava com os amigos quando se distanciou do grupo e não foi mais visto. O fato ocorreu por volta das 12h de ontem.

As roupas e os chinelos do jovem foram encontrados às margens do espelho d’água.

Este é o segundo dia de buscas.

Até as 21h desse domingo, os bombeiros contavam com equipe de 18 militares, duas embarcações e uma moto aquática empenhados na procura. Os mergulhadores também usaram o sonar, mas nada foi encontrado.

Foto: Divulgação/ CBMDF