PCDF prende mulher por golpes do “pix agendado”

A detenção da suspeita ocorreu em cumprimento a um mandado judicial na residência dela

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Fake Voucher, resultando na prisão de uma mulher de 28 anos, acusada de praticar o crime de estelionato na modalidade eletrônica.

De acordo com o Delegado Chefe Adjunto da 19ª DP, Anderson Clemente, a investigação trata-se de uma modalidade de estelionato conhecida como “golpe do pix agendado”. O esquema funciona da seguinte forma:

A vítima fornece o valor do pagamento e a chave pix ao golpista;

O criminoso, agindo de má fé, após ganhar a confiança do credor, agenda o pagamento para horas ou dias depois e cancela a transferência;

O golpista envia à vítima um comprovante de agendamento alterado, por meio de ferramentas de edição de imagens, fazendo-a acreditar que o pagamento foi efetuado;

O prejuízo é duplo: o produto ou serviço é entregue ao golpista, mas o vendedor não recebe o valor acordado.



Na região de Ceilândia, a mulher aplicou o golpe em um estabelecimento comercial no dia 4 de junho deste ano. Após comprar carnes, frangos e marmitas, ela simulou uma transferência bancária via pix e enviou um suposto comprovante de pagamento, no valor de R$ 370, para o telefone da loja. No entanto, o valor nunca foi creditado na conta do comerciante.

Segundo as investigações, a suspeita é reincidente nesse tipo de crime, acumulando cerca de 60 ocorrências desde 2019 até 2023, apenas no Distrito Federal. Com suas ações criminosas, ela causou um prejuízo total estimado em aproximadamente R$ 100 mil às vítimas.

A mulher foi presa em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e encaminhada para a carceragem da PCDF.