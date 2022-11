Padaria da Asa Sul é outro estabelecimento a furtar energia

De acordo com a companhia, a unidade da 116 Sul teria furtado energia suficiente para abastecer cerca de 1.500 casas por um mês

Em mais uma ação, a Neoenergia Brasília flagrou o furto de energia por parte de uma rede de padaria tradicional da capital federal, localizada na Asa Sul. De acordo com a companhia, a unidade da 116 Sul teria furtado energia suficiente para abastecer cerca de 1.500 casas por um mês.

O medidor com irregularidade foi substituído e aferido em laboratório, regularizando o sistema de medição. Todas as constatações serão enviadas para a Polícia Civil do Distrito Federal, e os responsáveis responderão em âmbito criminal. Foi verificado um desvio de 283.066 kWh.

Além da padaria, a distribuidora encontrou, nesses últimos dois meses, mais três estabelecimentos com irregularidades significativas na medição consumida e mensurada pelos medidores de energia. Um em Águas Claras, outro no Riacho Fundo e, por fim, um no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). O volume de energia recuperado nesses estabelecimentos foi de 1.836.330 milhões de kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 10 mil residências por um mês.

O furto de energia é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão. A prática prejudica o fornecimento de energia para a região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Em outubro, a ação realizada pela Neoenergia Brasília descobriu um “gato de energia” feito pelo Vizinhança, um dos clubes mais tradicionais da cidade. O local teria deixado de pagar pelo consumo de aproximadamente 1 milhão de quilowatts-hora, equivalente que abastece sete mil casas por um mês