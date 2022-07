PCDF prende homem que furtou cabos 3 vezes no mesmo dia

Na delegacia o suspeito alegou ter vendido o fruto do roubo para adquirir pedras de crack

Por Tereza Neuberger

Um homem de 34 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 2ª Delegacia de Polícia, na última sexta-feira (01) por furtar fios de cobre de três residências no mesmo dia.

O homem praticou os furtos na manhã do mesmo dia na 710 Norte. “O autuado passou por três casas e levou vários metros de fios de cobre e refletores”, explicou o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme.

De acordo com as investigações, o suspeito também foi preso já este ano, no dia 25 de abril pelo mesmo crime. Na delegacia, o homem confessou os crimes supramencionados. Alegou ter vendido os objetos subtraídos no local conhecido como “Favelinha da Casa do Ceará”, situado no final da Asa Norte.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito utilizou o dinheiro obtido com a venda dos cabos para compra de pedras de crack no mesmo local em que efetuou a venda. Se condenado, o homem responderá pelo crime de furto qualificado. “A pena máxima para o crime de Furto Qualificado é de reclusão de até oito anos e multa.” destaca o delegado.

O homem já possuía três prisões em flagrante por crimes de furto, posse de arma e Lei Maria da Penha.