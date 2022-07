PCDF prende autores de homicídio ocorrido na 26 de setembro

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por conta de uma rivalidade entre os envolvidos

Por Tereza Neuberger

Durante a manhã desta sexta-feira (01), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 8ª Delegacia de Polícia, efetuou a prisão em flagrante de um jovem de 19 anos e um adolescente infrator de 17 anos envolvidos na morte de Robson Ruan Cortes Pereira, de 23 anos, no 26 de setembro.

O crime ocorreu nesta quinta-feira (30) por volta de 17h, na Rua 04, chácara 65 do Setor Habitacional 26 de Setembro. Segundo apurado, o menor e o jovem estão entre cinco investigados pela morte de Robson.

A vítima foi atingida com disparos de arma de fogo em via pública. “Enquanto caminhava em via pública com sua esposa a vítima foi cercada, perseguida e executada pelos criminosos,” afirma o delegado Thiago Peralva.

Após cometer o crime, os envolvidos fugiram em um veículo Fiat Toro de cor branca que foi apreendido pelas equipes policiais. Na casa de um dos criminosos que está foragido, uma arma de fogo foi apreendida e encaminhada para ser analisada através de exame pericial.

A investigação aponta que a motivação do crime é uma rivalidade existente entre a vítima e os responsáveis pelo crime. “Os outros três autores continuam sendo procurados pelos agentes da 8ª DP”, ressalta Peralva. O adolescente infrator apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Já o jovem de 19 anos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, e se condenado poderá pegar até 30 anos de prisão.