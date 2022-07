CBMDF combate incêndio em entulho no Gama

Havia latas de tinta e thinner usadas, além de outros restos de materiais. Os montes de lixo estavam em uma área aberta da casa e longe dos cômodos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combateu, na noite desta sexta-feira, 01, um pequeno incêndio no Setor Sul do Gama. A equipe foi acionada através do 193.

O fogo atingiu um amontoado de entulhos em uma casa, que estava em reforma e vazia. A equipe de combate precisou utilizar uma escada para averiguar a situação além do muro externo da residência.

Ainda quando as equipes estavam em combate, o proprietário apareceu e abriu o portão da residência para os bombeiros.

O incêndio foi controlado em meia hora e ficou restrito aos entulhos, sem nenhuma outra edificação ou cômodo da casa atingido. Um vídeo gravado no local mostra o nível do fogo. Veja:

Não houve vítimas, o imóvel foi deixado aos cuidados do proprietário.