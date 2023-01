PCDF prende grupo por furto qualificado de combustíveis

A ação ocorreu em Ceilândia e contou com o apoio de equipe das divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA)

A Polícia Civil do DF, na manhã desta terça-feira (10), por meio trabalho de investigação da equipe da 10ª DP, realizou a prisão em flagrante de quatro homens acusados de crimes de furto qualificado e de integrar associação criminosa. A ação ocorreu em Ceilândia e contou com o apoio de equipe das divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA).



De acordo com a unidade policial do Lago Sul, as investigações foram iniciadas e levaram à descoberta de que tais pessoas estariam subtraindo, mediante rompimento de obstáculo, há pelo menos 20 dias, combustíveis que eram transportados, via a Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra).



“A operação deflagrada hoje teve como intuito, além de promover a responsabilização criminal dos investigados, evitar o desabastecimento daquele terminal, causado por eventual acidente decorrente das ações dos suspeitos”, afirma o delegado-chefe da 10ª DP, Marcelo Fernandes.



Segundo o delegado, essa é a primeira vez que esse tipo de conduta é praticado no Distrito Federal e o prejuízo causado pelo grupo criminoso é de R$ 780 mil, valor calculado considerando a subtração de aproximadamente 30 mil litros de combustível, custos de reparo do tubo e lucros cessantes decorrentes da interrupção necessária ao reparo do tubo.



Foi identificado, ainda, que os indivíduos utilizaram um galpão de fachada para ocultar o desvio dos combustíveis, utilizando, para isso, uma trepanadeira no oleoduto para instalar uma saída irregular dos produtos que eram subtraídos.



Caso os envolvidos sejam condenados pelos crimes praticados, estarão sujeitos a penas de dois a oito pelo furto qualificado praticado em continuidade delitiva, um a três ano por integrarem associação criminosa.

