Arma do GSI roubada por terroristas é recuperada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, na noite de ontem (09), uma das armas roubadas durante ato terrorista em Brasília, no último domingo (08).

Segundo a corporação, a arma é um lançador de eletrodos, tipo taser, e foi devolvido ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

No último domingo, um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

No ataque, além da destruição de móveis, equipamentos e obras de artes, armas letais e não letais e munições do GSI foram roubadas.

De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da presidência da República, Paulo Pimenta, ao menos nove caixas de armamento e munições foram levadas.

A sala onde as armas estavam guardadas fica localizada no térreo do Planalto e não possui cofre de proteção para o armamento.

As investigações sobre o roubo do armamento estão sendo feitas pelo gabinete. A segurança da presidência está sendo reforçada e medidas de segurança estão sendo tomadas para evitar novos atos.