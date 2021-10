PCDF prende grupo especializado em falsificação de documentos

O bando atua no Distrito Federal há 10 anos e causou prejuízo de cerca de R$ 300 milhões aos cofres públicos

A Polícia Civil (PCDF) realiza nesta quinta-feira (28) uma operação contra um grupo especializado em falsificação de documentos. O bando atua no Distrito Federal há 10 anos e causou prejuízo de cerca de R$ 300 milhões aos cofres públicos. Agentes cumprem sete mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no DF, no Entorno e próximo a Goiânia-GO.

De acordo com as investigações, o grupo era bem estruturado e se dividia em três partes: o primeiro é composto por membros de uma mesma família e fabricava documentos públicos usando espelhos de documento de identidade; o segundo é constituído por contadores que abriam empresas de fachada com as identidades falsas; o terceiro emitia notas fiscais eletrônicas falsas para fraudar o recolhimento de tributos.

A operação de hoje, batizada de SSP Brasil, visa coletar mais provas contra o grupo e apurar como cada membro participava de fato das fraudes. Participaram da ação a Secretaria de Economia e o Ministério Público (MPDFT). Equipes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) também auxiliaram a PCDF.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documento e uso de documento falso. Caso condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.