PCDF prende foragido do “saidão” que se passou por policial para roubar armas

Após se passar por policial para roubar armas de um atirador esportivo, o criminoso assaltou uma loja e levou R$6 mil em dinheiro

Um homem foragido do “saidão” identificado como Heilon Araújo Falcão, de 41 anos, foi preso pela Polícia Com do Distrito Federal (PCDF), após ser procurado por cometer diversos crimes nos últimos dias na região de Ceilândia.

Na última quarta-feira (03), Heilon, conhecido como “Lagartixa”, na companhia de um comparsa, assaltou uma loja, localizada na QNP 19. De acordo com a PCDF, na ocasião, a dupla com bastante violência e com emprego de arma de fogo, subtraiu cerca de R$ 6.000,00 reais em espécie, um cordão de ouro, além de outros pertences da vítima.

O criminoso já vinha sendo investigado por outro crime cometido no dia 14 de abril deste ano. Heilon, também na companhia de um comparsa, foi até uma residência na QNN 21, para roubar armas. A residência em questão seria de um atirador esportivo.

Criminosos se passaram por policiais civis para entrar em casa de atirador esportivo. Foto: Reprodução

Para entrar no domicílio os dois se passaram por policiais civis, e disseram que estavam com um mandado de busca e apreensão para ser cumprido para recolher as armas de fogo. No momento, uma mulher e uma criança estavam no local.

Segundo as investigações, o criminoso teria ainda, no dia 21 de abril, tentado matar uma vítima na Expansão do Setor O. Ele teria ordenou para a vítima se ajoelhar na sua frente antes da execução, entretanto a vítima conseguiu fugir. O homem efetuou dois disparos de arma de fogo para tentar matá-la.

“Vale a pena frisar que o criminoso ostenta extensa ficha criminal e ficou preso por cerca de 20 anos por diversos crimes como roubos e homicídio”, afirma o delegado Thiago Peralva, da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).

Segundo a polícia, o criminoso resistiu à prisão. Heilon foi liberado no “saidão” e após não retornar para a prisão, foi expedido mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais do DF, cumprido pela 19ª após sua captura. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF, e aguardará audiência de custódia.