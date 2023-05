Jovem bate BMW, xinga policiais e diz que pai pode comprar Brasília inteira

A jovem estava acompanhada de sua namorada e ambas estavam agressivas e não colaboraram com os procedimentos de abordagem

Embriagada, uma jovem de 20 anos bateu o carro da marca BMW em outro veículo em uma quadra residencial de Brasília (DF) e xingou os policiais militares que registravam a ocorrência.

O que aconteceu

A jovem, que não teve a identidade revelada pela polícia, colidiu a BMW X4 -que custa cerca de R$ 500 mil- em um Fiat Uno estacionado na Quadra 301 no Sudoeste, por volta das 3h, deste domingo (7).

Segundo os policiais, a jovem estava acompanhada de sua namorada e ambas estavam agressivas e não colaboraram com os procedimentos de abordagem.

A polícia diz ainda que condutora tentou fugir do local, mas, ao ser contida, teria tentado agredir um dos policiais. A passageira também reagiu e atirou contra os policiais um de seus chinelos.

A polícia encontrou uma garrafa de gim no banco traseiro do veículo e o teste do bafômetro registrou embriaguez (0,4 miligramas de álcool por litro de ar expelido).

A motorista, segundo a PM, apresentava “fala desconexa, olhos vermelhos e estava bastante agressiva”. Sua namorada, de 19 anos, apresentava os mesmos sinais. O casal foi preso no local e levado para a 5ª Delegacia de Polícia.

O caso foi registrado como desacato, embriaguez ao volante e acidente de trânsito sem vítima, e será investigado pela 3ª DP. As jovens foram soltas após pagamento da fiança.

Além dos xingamentos, a motorista alegou que o pai tinha dinheiro para comprar Brasília inteira.”Diogo Trindade, primeiro-sargento da PMDF