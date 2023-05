Durante a operação, foram abordados 296 motoristas, onde 37 foram flagrados embriagados. Além desses, outros 66 tiveram autos diversos

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTtran), através do Grupamento de Operações de Trânsito (GOT), realizou, nesse sábado (06), a Operação Álcool Zero em São Sebastião.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante a operação, foram abordados 296 motoristas, onde 37 foram flagrados embriagados. Além desses, outros 66 tiveram autos diversos.

A operação foi realizada dentro da Operação Quinto Mandamento, que é desenvolvida com base em estudos de manchas criminais e relatórios de inteligência, a operação é composta por ações que integram as forças de segurança pública e outros órgãos de governo com o objetivo de reduzir os crimes contra a vida