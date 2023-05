Carro pega fogo na Asa Norte

Segundo a corporação, por volta das 23h15, uma equipe foi requisitada para averiguar chamas que ocorria na parte dianteiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na noite de ontem (06), para combater um princípio de incêndio em um carro de passeio na quadra 216 da Asa Norte.

Segundo a corporação, por volta das 23h15, uma equipe foi requisitada para averiguar chamas que ocorria na parte dianteiro.

Ao chegar no local, rapidamente os militares começaram o combate as chamas e, por isso, o fogo foi controlado, não se propagando para o restante do automóvel.

Após o rescaldo e averiguação das condições de segurança do automóvel, a equipe se desmobilizou e acionou a Polícia Civil do DF (PCDF)