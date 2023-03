PCDF prende estelionatário que causou prejuízo de mais de R$ 400 mil

O golpista usou os próprios familiares como isca para enganar as vítimas e atrair os investimentos fraudulentos

Um estelionatário, 22 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após enganar ao menos cinco pessoas na Bahia. Com os golpes, o criminoso conseguiu obter ganhos superiores a R$ 400 mil (quatrocentos mil reais) em prejuízo de suas vítimas.

De acordo com as investigações, o estelionatário teria proposto investimentos a membros de sua própria família. Ele os enganava e os convencia a transferir grandes valores para ele. “Para seduzir as vítimas, o criminoso as convenceu de que iria adquirir veículos de luxo e aparelhos Iphone de última geração em Brasília”, afirma o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho.

Para tornar ainda mais atraente a proposta, o golpista afirmava que venderia os bens adquiridos por valores inferiores aos de mercado. Os veículos e celulares seriam revendidos na Bahia e os lucros seriam divididos entre o estelionatário e os investidores. “Familiares do golpista foram usados como isca para enganar as vítimas e atrair os investimentos fraudulentos”, destaca Laércio.

As cinco pessoas que foram enganadas pelo estelionatário na Bahia, se reuniram e vieram à Brasília em busca de uma solução para o caso. O golpista propôs então, entregar um veículo de luxo avaliado em R$700 mil (setecentos mil reais) para assim indenizar os prejuízos das vítimas. Porém, segundo a polícia, ele exigiu a quantia de R$ 70 mil (setenta mil reais) para entregar o carro às vítimas.

Vítimas e estelionatário combinaram de se encontrar no interior do Fórum de Sobradinho, para dar cumprimento ao suposto acordo. No local, o homem foi preso em flagrante, pois sequer havia carro de luxo, tão pouco iPhone e nem outros negócios lucrativos.