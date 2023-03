PCDF prende dupla com R$7 mil em drogas Lago Sul

A dupla foi localizada na região de Ceilândia. Com eles, foi apreendida uma grande quantidade de haxixe marroquino e uma porção de cocaína

Um jovem de 18 anos e um menor de 17 anos foram presos em flagrante, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (16), em Ceilândia. Os jovens são suspeitos de comercializar drogas no estilo “Delivery” em várias regiões administrativas do Distrito Federal, em especial Lago Sul e Asa Sul.

Após investigações da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), os envolvidos foram identificados e localizados durante a Operação Tanger. Com os envolvidos foi apreendida uma grande quantidade de haxixe marroquino avaliado em R$ 7 mil e uma porção de cocaína.

O autor maior de idade, possui antecedentes por tráfico e roubo, ele foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça. Já o menor, foi apreendido e apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2 e permanece à disposição da Vara de Infância e Juventude.