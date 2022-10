Mulher é presa com 1,5 kg de maconha em Planaltina

Nessa segunda-feira, 17, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma mulher por tráfico de drogas em Planaltina, no DF

A polícia realizava um ponto de bloqueio no km 19, da DF-205, quando uma motocicleta passou em outra via com velocidade superior à permitida no local.

Os militares efetuaram a abordagem e a passageira da moto táxi, demonstrando nervosismo, acabou confessando que carregava consigo drogas em sua mochila.

Os envolvidos foram encaminhados à 16ª DP.