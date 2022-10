PMDF detém dupla suspeita de furtar escola em Sobradinho

Na manhã desta terça-feira, 19, a PMDF deteve em flagrante dois indivíduos por furtarem objetos no Centro Educacional 01 de Sobradinho

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve em flagrante dois indivíduos por furtarem objetos no Centro Educacional 01 de Sobradinho.

Os policiais abordaram dois indivíduos que tinham, por meio de arrombamento, furtado a escola, quando empurravam carrinhos de lixo nas imediações da escola.

Durante abordagem foi possível localizar dentro carrinhos de lixo com vários utensílios de cozinha, alimentos perecíveis e eletrônicos. Os detidos, um maior e outro menor, assumiram o crime.

Realizado contato na escola com a direção, foi confirmado o arrombamento de portas e janelas, e o furto dos objetos que pertenciam à escola, com a depreciação do patrimônio público.

Ocorrência está em andamento na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).