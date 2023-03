PCDF prende empresário foragido da Justiça

A ação ocorreu em cumprimento a dois mandados de prisão condenatória expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prende na noite desse domingo (12), um homem, de 46 anos, empresário de uma casa de festas localizada no Riacho Fundo. De acordo com a delegacia, a operação foi batizada de Fim de Festa e foi realizada para prestar apoio à 20ª DP da Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

O alvo dos mandados estava foragido há mais de dois anos e era acusado de crime de tráfico de drogas.



A partir de levantamento e monitoramento de inteligência realizados pela PCDF, soube-se que o alvo estava em uma casa de festas no Riacho Fundo, oportunidade em que os policiais realizaram a prisão do envolvido quando deixava o local com amigos.



Apurou-se ainda que atualmente ele era empresário de alguns cantores como Paulo Pires e Mariana Tollendal.



O foragido foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguarda decisão judicial para recambiamento ao Estado do Rio de Janeiro.