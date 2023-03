Dois homens são presos após serem flagrados furtando bar no Gama

Os bandidos arrombaram a porta do estabelecimento e furtaram bebidas, televisão, cigarros e outros objetos menores

A Polícia Militar prendeu dois homens por volta das 4h30, desta segunda-feira (13) que furtavam um bar no Gama.

Os integrantes do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) patrulhavam a região quando viram um dos ladrões saindo do bar com várias garrafas na mão. O criminoso correu, tentando fugir, mas foi detido poucos metros depois.

Os policiais voltaram ao comércio e encontraram o comparsa dele guardando outros produtos na mochila. O criminoso já tinha separado um aparelho de televisão para levar também.

Os dois foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia. Ambos possuem antecedentes criminais por furto a comércio. Um deles deveria estar em prisão domiciliar, que não foi cumprida.