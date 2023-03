Vídeo: PM agride motoboy em Vicente Pires

Segundo a PM, o policial visto nas imagens está lotado na Secretaria de Segurança Pública, e o processo disciplinar já foi aberto

No último domingo (12), um policial militar foi flagrado perseguindo e agredindo um motoboy em Vicente Pires, região administrativa do DF. Segundo testemunhas, a briga aconteceu por desavenças no trânsito.

O motoboy estava na entrada de um condomínio residencial para deixar uma encomenda e, enquanto esperava o cliente chegar, o militar, que lá morava, se irritou, reclamando que o motociclista estava atrapalhando a passagem. Então, segundo o entregador, o policial encostou o carro no pneu da motocicleta, e aí começou a discussão.

Começou uma correria na rua, com ambos tentando trocar socos e chutes. Depois de a briga seguir no chão, o motoboy conseguiu mobilizar o policial, até que duas pessoas aparecem para separar a confusão.

Ainda pelo vídeo, é possível ver que o policial bateu o capacete do motoboy várias vezes no chão, e depois pulou em cima do bagageiro da moto até quebrá-lo.

Segundo a Polícia Militar, o policial visto nas imagens está lotado na Secretaria de Segurança Pública, e que o protocolo para abertura de processo disciplinar já foi iniciado.

Vídeo: Reprodução/Ceilândia Muita Treta