PCDF prende em flagrante homem que agrediu a própria sobrinha

O homem teria ameaçado, injuriado e agredido a sobrinha por se sentir incomodado com o barulho enquanto ela realizava afazeres domésticos

Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal(PCDF) por meio da 35ª DP divulgou nesta quarta-feira (04), a prisão em flagrante de um homem acusado de violência doméstica contra a própria sobrinha. A mulher estaria sendo agredida, ameaçada e injuriada pelo tio, que reside na mesma casa que a vítima em Sobradinho II.

As agressões teriam iniciado após o tio se sentir incomodado com o barulho produzido pela movimentação da sobrinha enquanto fazia os serviços de casa. “Segundo a vítima, esse agressor teria ficado irritado porque por volta do meio-dia a vítima estaria realizando afazeres domésticos e incomodando o sono do agressor”, afirma o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

O delegado contou ainda que a vítima chegou à delegacia bastante assustada e pedindo por socorro. A sobrinha afirmou que seu agressor encontrava-se tentando fugir logo após ter cometido o crime. Imediatamente uma equipe de policiais saiu em diligência nas imediações da AR9 de Sobradinho II.

Mesmo diante da tentativa de fuga, as equipes da PCDF prenderam em flagrante o tio da vítima. Velho conhecido da polícia, o infrator já respondeu por homicídio, tráfico e roubos dentre outros crimes. Após a prisão em flagrante o homem responderá pelas agressões, ameaças e injúrias praticadas contra a sobrinha.