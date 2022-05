População de Planaltina-DF ganha quadras poliesportivas e campo de futebol reformados

Governador Ibaneis Rocha entregou pacote de obras concluídas na cidade. Reformas estimulam a prática de esportes e socialização na região

A manhã desta quarta-feira (4) foi marcada pela entrega de duas quadras poliesportivas reformadas e a inauguração de um campo de grama sintética em Planaltina (DF). O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu às inaugurações que promovem a prática de esportes na cidade e comemorou as entregas com a população.

A visita começou com a entrega de duas quadras poliesportivas reformadas e com novas coberturas, em escolas da cidade. O governador compareceu à da Escola Classe 16, localizada no Condomínio Estância Mestre D’armas IV. Em seguida, Ibaneis entregou a quadra do Centro de Ensino Fundamental 01, no Setor Educacional. As crianças e os jovens celebraram os novos espaços de lazer.

As obras fazem parte dos investimentos em infraestrutura para Planaltina, que somam quase R$ 14 milhões. Desde 2021, a cidade recebeu obras em equipamentos públicos nas áreas de mobilidade, educação, saúde, lazer e esporte.

Alunos da escolinha de futebol comemoram inauguração da quadra coberta. Foto: Renato Alves / Agência Brasília

Junto a Ibaneis estava o deputado distrital Cláudio Abrantes. “Sabemos da importância de espaços como esses para os estudantes, para toda a comunidade. A prática esportiva e a realização de eventos não ficam mais condicionadas às intempéries, ao sol ou à chuva”, disse o parlamentar.

Campo de grama sintética

Na sequência, o governador Ibaneis inaugurou o campo de grama sintética no Buritis II. O evento contou com a participação de lideranças locais, de crianças e jovens que participaram do evento

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) tem construído e reformado campos de grama sintética em todo o DF, chegando à marca de aproximadamente 70 estruturas novas ou recuperadas.

Foto: Renato Alves / Agência Brasília

“Esse lugar ganhou vida nova, e a população ganhou cerca de 800 vagas, em 30 salas de aula, para que suas crianças possam construir um futuro melhor”, disse Claudio Abrantes. “Tenho muito orgulho dessa transformação”, concluiu Abrantes.