PCDF prende, em flagrante, autor de homicídio tentado na Asa Sul

Mateus Souza

[email protected]

Na manhã desta quarta-feira (2), a Polícia Civil do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 24 anos, acusado de esfaquear um morador de rua em frente ao Centro Pop, na 903 Sul.

Inicialmente, a equipe da 1ª DP foi informada de que um homem foi esfaqueado em frente ao Centro Pop. Com isso, os policiais iniciaram as diligências nas proximidades e, por volta de 9h30, localizaram o autor. O homem, que também é morador de rua, foi identificado e preso.

Ao ser questionado, o suspeito informou que teve uma discussão com a vítima e desferiu três facadas contra ela, duas no abdômen e uma no pescoço.

A vítima segue internada em estado gravíssimo no Hospital de Base de Brasília. A arma do crime foi localizada e apreendida. O autor havia sido preso quinze dias atrás por homicídio tentado e há três dias por furto, mas foi liberado, em ambas as ocasiões, na audiência de custódia.

Em razão de sua periculosidade, a 1ª DP representou pela conversão da prisão do acusado em flagrante em prisão preventiva. Segundo a PCDF, nos anos de 2020 e 2021, a 1ª DP solucionou 100% dos crime deste tipo, na área da circunscricional, com todos os autores identificados e presos.