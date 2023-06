PCDF prende dupla por tráfico de drogas no Sol Nascente

Os dois traficantes saíram da cidade de Padre Bernardo, em Goiás, utilizando uma motocicleta, com o objetivo de adquirir 150g de cocaína

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da equipe da 19ª Delegacia de Polícia, efetuou, na tarde desta terça-feira (13), a prisão em flagrante de dois homens, de 21 e 30 anos, suspeitos de praticar o tráfico de drogas na região do Sol Nascente, em Ceilândia.

De acordo com as investigações, os acusados saíram da cidade de Padre Bernardo, em Goiás, utilizando uma motocicleta, com o objetivo de adquirir 150g de cocaína no Sol Nascente. Eles teriam pago a quantia de R$ 3.000,00 pelo entorpecente e tinham a intenção de revendê-lo na cidade goiana.

Durante o interrogatório, os traficantes confessaram a prática criminosa. Eles foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, com agravante devido à prática do tráfico interestadual.

Após passarem pelos procedimentos legais, os envolvidos foram encaminhados à carceragem da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.