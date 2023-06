PCDF prende dupla com objetos furtados do GDF

A polícia chegou até os criminosos após eles anunciarem nas redes sociais, dois motores de refrigeração pelo valor de R$2 mil reais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na última quinta-feira (09), dois homens pelo crime de receptação. A dupla tentava vender objetos furtados do Governo do Distrito Federal (GDF).

A polícia chegou até os criminosos após eles anunciarem nas redes sociais, dois motores de refrigeração pelo valor de R$2 mil reais. A ação ocorreu em uma chácara localizada em Sobradinho dos Melos, no Paranoá, onde os motores foram localizados.

Os motores de refrigeração furtados do GDF foram localizados em uma chácara no Paranoá.

Foto: PCDF

De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), responsável pelo caso, os motores são de propriedade do GDF. Os motores foram furtados da Associação dos Produtores Rurais, localizada no PA-Contagem, na Fercal e estão avaliados em torno de R$13 mil reais.

Os motores foram restituídos à vítima e os autores foram autuados pelo crime de receptação qualificada. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados à carceragem do DPE, onde ficarão à disposição da Justiça.