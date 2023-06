PM prende jovem que alega ter comprado em boca de fumo moto furtada em Sobradinho

O jovem confessou que pagou R$ 1 mil para o traficante da boca de fumo onde ele foi comprar drogas

Sete meses depois de ser detido por tráfico de drogas, um jovem de 18 anos foi preso por receptação. Ele circulava pela Granja do Torto, nesta quinta-feira (8), com uma motocicleta furtada dois dias antes. No local, ocorre um encontro de motos.

Os policiais dos grupos táticos operacionais do 3º e 24º batalhões (Gtop 23 e Gtop 44, respectivamente) reconheceram a moto que fora furtada em Sobradinho. O jovem confessou que pagou R$ 1 mil para o traficante da boca de fumo onde ele foi comprar drogas.

Ele, no entanto, não deu detalhes da negociação nem informou o endereço da suposta boca de fumo.

Em novembro do ano passado, o jovem, na época com 17 anos, foi apreendido com a namorada e o comparsa do casal com 3 Kg de maconha, haxixe e skunk. O trio vendia drogas em um hotel em Sobradinho. O crime só foi descoberto porque os hóspedes reclamaram do cheiro forte de maconha.

Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia e vai responder por receptação.

O dono da moto, Daniel Filgueira, parabenizou a PM pela rápida recuperação do seu veículo. “A gente sabe que moto não é fácil de recuperar”, disse o servidor do Samu. “Mas a Polícia Militar fez com êxito o seu trabalho”.