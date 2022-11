PCDF prende dois autores de roubo em Samambaia

A PCDF, por meio da equipe da DRF/Corpatri, identificou e efetuou a prisão de dois autores de um crime de roubo ocorrido em Samambaia, DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da DRF/Corpatri, identificou e efetuou a prisão de dois autores de um crime de roubo ocorrido em Samambaia, DF.

Segundo as investigações, à época, os dois criminosos abordaram a vítima utilizando uma arma de fogo, quando estava chegando em casa. De imediato, mandaram ela entrar na residência e, no interior da casa, encontraram a filha da vítima e ambas foram colocadas num quarto. Os criminosos foram bastantes agressivos e levaram diversos objetos pessoais e o veículo.

O carro foi abandonado metros depois e os criminosos levaram alguns pertences correndo. As investigações revelaram que ambos saíram numa sexta-feira, através do benefício do saídão, e retornaram na segunda, mas cometeram o crime no fim de semana.

As investigações revelaram também que a dupla é responsável por outros roubos na região e vão ser investigados pela DRF. As penas, se condenados, podem chegar aos 10 anos.

A PCDF acredita que esse tipo de crime na região vai diminuir com a prisão dos criminosos.