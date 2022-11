Denúncia: antiga SAF segue usando nome do Gama de forma ilegal

A denúncia foi realizada por Wendel Lopes, presidente do Gama, que falou com exclusividade ao JBr sobre o caso

A polêmica entre a Sociedade Esportiva do Gama (SEG) e a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) está longe de acabar. Segundo Wendel Lopes, presidente do maior campeão candango, a relação foi desfeita há tempos, porém, pessoas da SAF seguem usando o nome da equipe para para realizar transações, como empréstimos, por exemplo.

A relação começou ainda em dezembro de 2021, e foi apresentada aos torcedores como um presente para a próxima temporada. “Pode vibrar, torcedor Gamense! Hoje (30), com a emissão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o Gama se torna o segundo clube do país a virar oficialmente SAF”, disse a nota oficial publicada.

Entretanto, no dia 31 de janeiro deste ano, já com o Campeonato Candango em andamento, a equipe publicou outra nota afirmando que, após uma Assembleia Geral Ordinária, foi decidido, por unanimidade, a extinção do contrato celebrado com a empresa Green White Investments LLC, do Sr. Leonardo Scheinkman, por sucessivos inadimplentes relevantes. “Diante do tamanho desrespeito e descaso do investidor, não nos coube outra solução a não ser a extinção do vínculo, até porque, ficou impossível a convivência com o representante da empresa.” Para completar, a SEG afirmou lamentar o ocorrido.

Mas a história estava longe de acabar. No dia seguinte à nota lançada pelo Gama, Leonardo Scheinkmann, o representante da SAF, desmentiu parte das alegações feitas pelo clube. Segundo ele, a empresa já havia injetado cerca de R$ 600 mil no clube desde o final de 2021. Ele criticou a direção e a classificou como “amadora”.

Meses depois, a dúvida se o Gama era ou não SAF persistia. Até que, em outubro deste ano, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF) divulgou um documento a fim de reconhecer o término da Sociedade Anônima de Futebol do Gama. Assinado pelo presidente do órgão, Walid de Melo Pires Sariedine, o edital descrevia “o cancelamento definitivo do ato arquivado pela pessoa jurídica” da gestão alviverde.

Fato este que foi confirmado por Wendel Lopes ao JBr. “A SAF foi desfeita em julho, eles já foram intimados e o cancelamento definitivo já foi definido. A empresa não existe mais”.

Apesar da sociedade ter sido desfeita, Wendel disse que pessoas ligadas à SAF seguem usando o nome do Gama para pedir empréstimos, o que seria caracterizado como fraude, já que não há mais ligação entre as partes e nem autorização por parte do clube. Ao JBr, ele afirmou que o boletim de ocorrência seria registrado ainda nesta segunda-feira (14).

Outra denúncia realizada pelo presidente é de que a SAF teria pego material pertencente ao clube enquanto os campeonatos ainda estavam em andamento, mas a devolução não foi feita. Ele explicou que, durante o Campeonato Candango Sub-15, Sub-17 e Sub-20, os de base, o Gama foi gerido por uma empresa terceirizada pela SAF, a Pires Consultoria.

Essa empresa terceirizada utilizou dos materiais do SEG como bolas e uniformes durante os torneios, e após o término, deveria devolver tudo. Mas não foi o que aconteceu. O Sub-15 terminou ainda em agosto, e o Gama perdeu na semifinal para o Real Brasília, que foi o campeão. No Sub-17, que acabou no final de outubro, levantou a taça contra o mesmo Real Brasília, e no Sub-20, que terminou ainda em julho, ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Ceilândia.

Wendel disse que já entrou em contato com a empresa para a devolução dos materiais, que são patrimônio da instituição, mas ainda não obteve resposta.

O Gama

A Sociedade Esportiva do Gama foi fundada no dia 15 de novembro de 1975, e está prestes a completar 47 anos. Com 13 títulos, a equipe que tem um periquito como mascote é a maior campeã do Campeonato Candango, já tendo levantado a taça em 13 oportunidades – a última em 2020.

Para comemorar mais um ano de vida, o clube vai inaugurar o Museu do Gama no CT do time nesta terça-feira (15), com a presença confirmada de vários atletas e personalidades que fizeram parte da história gamense. Além disso, também haverá apresentação da equipe de karatê do Gama, jogo amistoso festivo e apresentação do Grupo Degradê.