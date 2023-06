PCDF prende acusados de roubo de celulares no Gama

A operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da investigação conduzida pela equipe da 14ª Delegacia de Polícia, deflagrou nesta sexta-feira (2) a Operação Ancião. A operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, contra indivíduos acusados de roubar uma loja de aparelhos celulares no Gama/DF.

As investigações tiveram início em março deste ano e resultaram na identificação dos criminosos que, no dia do incidente, entraram na loja se passando por clientes e anunciaram o assalto, utilizando armas de fogo, para roubar nove celulares do estabelecimento comercial.

Durante a operação de hoje, os policiais apreenderam uma arma de fogo, um simulacro e três celulares. Os investigados possuem registros anteriores por roubo, furto, receptação e associação criminosa.