PCDF em trabalho conjunto com a Interpol prendem membros de facção em Lisboa

Os agentes executaram novas ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e criptoativos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, com o apoio operacional da Interpol, o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva na cidade de Lisboa, Portugal, na manhã desta sexta-feira, dia 2.

Durante a ação, os agentes também executaram novas ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e criptoativos. Além disso, a Justiça determinou à Anatel a implementação de obstáculos tecnológicos para impedir o acesso aos websites dos criminosos a partir do território nacional.

Essa operação é a segunda fase da Operação Difusão Vermelha, na qual a PCDF cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, com o apoio da Interpol, em Lisboa, Alemanha e República Tcheca. Nessa operação, foi desarticulada uma organização criminosa sediada em Portugal, investigada por envolvimento em falsos investimentos em Forex e Day Trade.

Após as primeiras prisões, a investigação revelou que os criminosos tentaram se reorganizar, substituindo os líderes presos e retomando suas atividades. Durante as apurações, a identidade do maior golpista do grupo criminoso foi descoberta. Esse indivíduo era responsável por causar os maiores prejuízos às vítimas brasileiras, com uma delas perdendo R$ 1,5 milhão e um casal residente no Distrito Federal perdendo pelo menos R$ 630 mil.

O registro de ocorrência feito por esse casal foi o ponto de partida para toda a investigação. O golpista entrava em contato com as vítimas no Brasil, se apresentando como Rafael Fonseca, um suposto analista de investimentos. Conforme a investigação avançava, a PCDF descobriu a verdadeira identidade desse criminoso e que ele estava lavando dinheiro através de uma banda de samba e um restaurante em Portugal.

O outro brasileiro preso nesta manhã era um dos gerentes do esquema, diretamente ligado ao tcheco detido na primeira fase da operação. Com esse novo desdobramento, a PCDF desarticula de maneira irreversível o grupo criminoso internacional, conforme destaca o delegado da 9ª DP.

A PCDF solicitará novos bloqueios financeiros para localizar mais bens e reduzir o prejuízo causado a centenas de vítimas. Além disso, com o bloqueio imposto à Anatel, será impossível acessar os websites das empresas fantasmas do esquema criminoso no Brasil, impedindo que novas vítimas sejam enganadas, conclui Sallum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os presos na primeira fase aguardam o processo de extradição, que está sendo solicitado pelo Poder Judiciário e intermediado pelo Departamento de Cooperação Internacional da Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça do Brasil. Os dois presos nesta manhã