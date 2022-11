Poda e manutenção de rede deixam três regiões sem energia nesta quinta (3)

Interrupção ocorre em parte de Sobradinho II, das 8h30 às 16h; Santa Maria, das 8h30 às 14h; e Gama, das 13h30 às 18h30

O fornecimento de energia elétrica será suspenso nesta quinta-feira (3) para poda de árvores e manutenção de rede em regiões de Sobradinho II, Santa Maria e Gama. O corte temporário se dará para segurança dos profissionais e da população durante os trabalhos.

Em Sobradinho II, a interrupção ocorre das 8h30 às 16h em diversos endereços por conta da poda de árvores. São eles: Avenida Contorno, Quadra 2; Condomínio Boa Vista, Conjunto 5 e Entrequadra 101/102; DF-002, Fazenda Ribeiro e km 05; DF-105, Fazenda Palmeiras; DF-150, Catingueiro, km 06 Oeste.

Também terá corte de energia na DF-205, Capela São José, chácaras 21, 22, 41, 42, 46 e 50; Alto da Boa Vista II; Água Fria; Batalha; Bonança; Cantinho; Das Dores; Deus e Amor; Domingues; Felicidade; Flor da Mata; Paiva; São João; Serrana; Santa Maria; Sucupira; Três Irmãs; Do Ouro; Fazenda Barreirinha; Sonhem; Vitória; km 02 Oeste; km 03 a km 05, km 05 Leste e Oeste; km 06; km 06 Oeste; km 07; km 07 Leste; km 07 Oeste; km 08; km 08 Oeste; km 09 Oeste; km 10; km 10 Oeste; km 11; km 11 Oeste; km 12; km 12 Oeste; km 13; km 13 Oeste; km 14; km 14 Oeste; km 15; km 15 Leste; km 16; km 16 Oeste; km 17 Oeste; km 18; km 18 Oeste; km 18 Leste; km 20; km 20 Oeste; km 20 Leste; km 21; km 22 Oeste; km 27, lotes 05, 08, 24, 31 e 456; 502-A; DF-205 Leste; Córrego do Ouro; km 05, km 06, km 13, km 18, km 20, km 20 Oeste e km 22; DF-250, Chácara Santa Luzia e km 13.

Ainda segundo a Neoenergia, a energia será cortada na DF-330, Fazenda Lageado e km 18; Lago Oeste, Rua 18; Núcleo Rural Boa Esperança II, Trecho 02; Núcleo Rural Caatingueiro, chácaras 02, 03, 09; Barreiro; Da Paz; Funil; Lago Azul; Praia; Santa Rita; Sonho Meu; Vale Verde, km 02, km 08, km 08 Oeste, km 09, km 13 Oeste e km 16; e também no Núcleo Rural Sobradinho II, Chácaras 02, Barra e km 18 e na Fazenda Três Aroeiras.

Em Santa Maria, a interrupção ocorre das 8h30 às 14h no Condomínio Porto Rico, Etapa I, conjuntos C ao I; Etapa II, quadras L2, B, C, H, K1, K2, L1 e L2; Etapa III, Quadra A e Residencial Ribeirão. O motivo é a manutenção de rede.

Por fim, no Gama o corte é entre 13h30 e 18h30 para manutenção de rede. O serviço atinge o Setor Leste, Entrequadra 41/42; Posto de Gasolina e Quiosque ao lado do Lote 20; Quadra 39, Lote 74; Quadra 42, lotes 20, 83, 01 ao 09, 09-A, 10 ao 30, 30-A, 31 ao 45, 45-A, 46 ao 71, 71-A, 72 ao 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 e 118.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a orientação é que a população registre ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília