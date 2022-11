Agências do trabalhador oferecem 40 vagas para atendente de loja

Nesta quinta-feira (3), são disponibilizadas também oportunidades de açougueiro, vendedor, carpinteiro, pizzaiolo, entre outras

Quem tem facilidade em lidar com o público e experiência como atendente de loja pode se candidatar a uma das 40 vagas para a função oferecidas para atuar em Taguatinga. Exige-se o ensino médio completo e o salário é de R$ 1.403 mais benefícios.

Já para vendedor, são oferecidas 15 oportunidades para trabalhar em Sobradinho. Exige-se o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.394 mais benefícios e não é preciso comprovar experiência.

Ao todo, as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 130 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (3).

Nesta data, estão abertas diversas oportunidades para trabalhadores com o ensino fundamental, com destaque para oito colocações de pedreiro, para atuar na Asa Norte. O salário é de R$ R$ 2.103 mais benefícios.

Com o mesmo salário é ofertada uma vaga de carpinteiro para trabalhar também na Asa Norte. Além dessa, estão disponíveis dez oportunidades de auxiliar de linhas de produção. O local de trabalho é Vicente Pires e o salário é de R$ 1.365 mais benefícios.

Para quem tem interesse em trabalhar como açougueiro, existem duas chances destinadas à função no Guará. Os candidatos selecionados ganharão R$ 1.850 mais benefícios. O empregador não exige experiência e nem comprovação de escolaridade.

As agências do trabalhador oferecem ainda três chances para pizzaiolo, sendo uma para Sobradinho, com necessidade de experiência, e duas para a Asa Norte, em que são aceitos trabalhadores sem experiência. É necessário ter o ensino fundamental completo e o salário é de R$ 1.900 mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília