Hospital do Recanto das Emas terá 100 leitos e emergência pediátrica

Um hospital pensado para atender as principais carências da cidade. Assim será a unidade do Recanto das Emas, que terá investimento de mais de R$ 147 milhões do GDF para abrir 100 leitos e ofertar serviços de especialidades importantes, como a emergência pediátrica.

O futuro hospital já tem um plano de necessidades pronto e edital de licitação publicado. A unidade terá 60 leitos de clínica médica, 30 leitos de clínicas pediátricas e dez leitos de UTI, também pediátricos – uma das maiores necessidades da região, segundo a Secretaria de Saúde (SES).

“É uma cidade que não tem portas de entrada de emergência pediátrica, então vamos considerar isso. Esse hospital vem ao encontro da necessidade de ampliação de acesso e cuidado com a população do DF, pois há também necessidade de leitos de retaguarda”, avalia a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Ainda segundo a gestora, os recursos financeiros para o hospital em 2023 estão garantidos.

A construção será importante para complementar a rede do Sistema Único de Saúde. Dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) referentes ao Recanto das Emas apontam a necessidade da criação de leitos hospitalares na região, onde mais de 83% da população depende do SUS.

O edital de aviso de licitação para contratar a empresa responsável pelo projeto e pela obra de criação do hospital foi publicado em 16 de março. A Novacap será responsável pela contratação da obra. O edital será para contratação integrada, ou seja, a Novacap produzirá um anteprojeto com as exigências necessárias, e a empresa que ganhar a licitação concluirá o projeto e executará a obra.

Segundo a coordenadora técnica do grupo de saúde na Novacap, Maruska Holanda, o acordo estabelece as obrigações e deveres de cada ente no convênio, prazos, objetos contratados, dando segurança jurídica para a contratação da obra. “Essa unidade vai atender toda a Região Sudoeste de Saúde, por isso começamos por ela”, afirma.

O hospital vai reforçar o atendimento de saúde na região. Foi na primeira gestão do governador Ibaneis Rocha que o Recanto das Emas ganhou a UBS 5, com capacidade para atender 20 mil pessoas por mês. O investimento na obra, entregue em 2020, foi de R$ 2,3 milhões. A cidade também dispõe de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com informações da Agência Brasília