PMDF recupera veículo roubado após perseguição na BR-020

O carro foi roubado por três homens armados na noite da segunda-feira (17), na 308 Norte

Policiais Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um veículo roubado na BR 020, em Planaltina. A equipe foi informada que o veículo suspeito passava na altura do Nova Petrópolis, por volta das 17h desta terça-feira (18).



O carro estava indo em direção a Sobradinho, os policiais deram ordem de parada, mas foram ignorados. O veículo tinha quatro passageiros, o condutor realizava ultrapassagens perigosas pelo acostamento.

Durante fuga em uma região com mata, o motorista perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e colidiu num barranco. Uma passageira foi arremessada do carro e machucou os lábios, outra mulher que estava no carro apresentou algumas fraturas, ambas foram conduzidas para o Hospital de Base. Os dois suspeitos no carro não se feriram.



O carro roubado estava sendo usado para um novo assalto pelos criminosos. O veículo foi recuperado e conduzido para a 5ª DP, onde foi realizada a perícia e restituíção do automovel.